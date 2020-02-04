В АИБА приступили к реструктуризации долга в $ 16 млн

Международная ассоциация бокса (АИБА) реструктуризирует долг организации в $ 16 млн. Об этом сообщил член исполкома АИБА Умар Кремлёв, генеральный секретарь Федерации бокса России.

«В АИБА начали обсуждать реальные проблемы. Сейчас идёт изменение устава, готовятся реформы. Долги практически закрыты, идёт реструктуризация долга, мы уже переговорили со всеми сторонами. Там долг $ 16 млн, банкротство не обсуждается.

Мы приглашаем представителей МОК на наши форумы, чтобы они могли увидеть прогресс", — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Напомним, Международный олимпийский комитет в июне 2019 года лишил АИБА признания, но сохранил боксёрский турнир в программе Олимпийских игр 2020 года в Токио. АИБА не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.