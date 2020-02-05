Оверим: это вопрос времени, когда Харитонов одержит верх над Родригесом

Боец UFC Алистар Оверим рассказал, в какой физической форме россиянин Сергей Харитонов подходит к бою с бразильцем Фернандо Родригесом, который состоится в Белоруссии 23 февраля.



«Харитонов очень опасный боец. У него большой опыт, много навыков. У него много, знаете, опасной силы в руках. Я не ожидаю тут никаких проблем. Харитонов очень опасный, удары очень сильные, постоянно оказывает давление. Так что это вопрос времени, когда он одержит верх.



Харитонов стал тяжелее. Мне нравилось, когда он был несколько меньше. В пятницу он был 245 фунтов, 110 килограмм. Думаю, он стал опаснее, он стал тяжелее, сильнее. Да, изменения видны. Но со временем люди меняются, он давно в спорте, 15 лет.



Да, мы друзья. Часто встречались здесь, в Таиланде, вместе тренировались. Когда я приезжал, и когда он — в Паттайю. И у нас много друзей здесь. И нам обоим нравится Таиланд.



12 лет назад начали тренироваться вместе, и мне нравится Харитонов. Я не думаю, что у нас будет третий поединок. Мы не будем драться, мы стали друзьями. Мы продолжаем карьеру, есть какие-то новые бои, которые проведет он, есть, которые проведу я. Мы много тренировались вместе в Таиланде и дальше будем так делать», — приводи слова Оверима сайт «РЕН ТВ».