Уайт сообщил о реванше между Волкановски и Холлоуэем

Президент UFC Дэна Уайт анонсировал скорый реванш между американцем Максом Холлоуэем и австралийским бойцом смешанных единоборств Алексом Волкановски.



«Мы организуем этот бой уже совсем скоро. Активно работаем над этим прямо сейчас», — цитирует Уайта BJ Penn.



Первый бой между Холлоуэем и Волкановски состоялся на турнире UFC 245 в конце 2019 года и продлился все отведённые регламентом пять раундов. Победа досталась Алексу Волкановски единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 50:45. Сразу же после победы австралиец заявил, что Макс заслужил реванш.



Также стало известно, что в ходе пятираундового поединка Волкановски получил перелом руки. В конце 2019 года он был вынужден перенести операцию.