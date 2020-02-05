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Уайт сообщил о реванше между Волкановски и Холлоуэем

Уайт сообщил о реванше между Волкановски и Холлоуэем
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт анонсировал скорый реванш между американцем Максом Холлоуэем и австралийским бойцом смешанных единоборств Алексом Волкановски.

«Мы организуем этот бой уже совсем скоро. Активно работаем над этим прямо сейчас», — цитирует Уайта BJ Penn.

Первый бой между Холлоуэем и Волкановски состоялся на турнире UFC 245 в конце 2019 года и продлился все отведённые регламентом пять раундов. Победа досталась Алексу Волкановски единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 50:45. Сразу же после победы австралиец заявил, что Макс заслужил реванш.

Также стало известно, что в ходе пятираундового поединка Волкановски получил перелом руки. В конце 2019 года он был вынужден перенести операцию.

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