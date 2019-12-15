Волкановски: Холлоуэй заслужил право на реванш

Новоиспечённый чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски считает, что Макс Холлоуэй заслужил право провести с ним реванш.
«Думаю, Макс Холлоуэй полностью заслужил право провести реванш со мной. Должен ли я его побить снова, чтобы доказать, что я лучше? Мы провели пять раундов, и я одержал чистую победу. Я буду полностью готов к реваншу. Мне кажется, что он заслуживает этого», — приводит слова Александера Волкановски BJPenn.
Бой прошёл все отведённые регламентом пять раундов. Победа досталась Алексу Волкановски единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 50:45.
Таким образом, Макс Холлоуэй потерял титул чемпиона UFC в полулёгком весе.
Напомним, в главном событии турнира UFC 245 в Лас-Вегасе встретились чемпион организации в полусреднем весе Камару Усман и претендент на титул Колби Ковингтон. Усман одержал победу нокаутом.
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