Ковалёв может провести бой 25 апреля в США

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв может провести следующий бой 25 апреля в США. Об этом сообщили в команде спортсмена.

Ранее стало известно, что Ковалёв может выступить на одном из турниров промоутерской компании Golden Boy. Также отмечалось, что выступление боксёра в России в настоящий момент не рассматривается.

«Для возвращения рассматривается дата 25 апреля», — приводит слова представителя команды Ковалёва ТАСС.

Ковалёв в ноябре 2019 года проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии WBO. В послужном списке россиянина 34 победы (в том числе 29 нокаутом) в профессиональном боксе, четыре поражения и одна ничья.