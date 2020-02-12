Ковалёв может провести бой 25 апреля в США
Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв может провести следующий бой 25 апреля в США. Об этом сообщили в команде спортсмена.
Ранее стало известно, что Ковалёв может выступить на одном из турниров промоутерской компании Golden Boy. Также отмечалось, что выступление боксёра в России в настоящий момент не рассматривается.
«Для возвращения рассматривается дата 25 апреля», — приводит слова представителя команды Ковалёва ТАСС.
Ковалёв в ноябре 2019 года проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии WBO. В послужном списке россиянина 34 победы (в том числе 29 нокаутом) в профессиональном боксе, четыре поражения и одна ничья.
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