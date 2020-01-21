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Модель, в избиении которой обвиняют Ковалёва, перенесла четыре операции

Модель, в избиении которой обвиняют Ковалёва, перенесла четыре операции
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Американская модель Джейми Фронтц сообщила, что ей провели четыре операции после нападения бывшего чемпиона мира по боксу по версии WBO россиянина Сергея Ковалёва.

Ковалёв в июне 2018 года был арестован в Калифорнии по обвинению в нападении на женщину на вечеринке, а затем выпущен под залог. Потерпевшей оказалась Фронтц, которая заявила, что подаст иск на $ 8 млн. Ранее Фронтц сообщала, что в результате нападения у неё был сломан нос, появилась открытая рана на голове и травма позвоночника.

Фронтц заявила, что Ковалёв нанёс ей удар кулаком по лицу.

«Когда он ударил меня, мой нос буквально взорвался. Кровь была везде: на стенах, на ковре», — цитирует Фронтц TMZ.

Также она утверждает, что в результате действий Ковалёва у неё появилась грыжа на шее, что вызвало постоянное покалывание в руке.

«Я буквально процарапала дырки в руке, пока они не стали кровоточить, из-за того, что он сделал с моей шеей», — добавила она.

Модель также заявила, что перенесла четыре операции, в ходе которых ей были установлены пластина и винты.

Судебное разбирательство по делу Ковалёва продолжается, досудебное заседание назначено на 8 апреля. Если вина Ковалёва будет доказана, ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

Модель, в избиении которой обвиняют Ковалёва, подала новый иск
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