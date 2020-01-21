Модель, в избиении которой обвиняют Ковалёва, перенесла четыре операции

Американская модель Джейми Фронтц сообщила, что ей провели четыре операции после нападения бывшего чемпиона мира по боксу по версии WBO россиянина Сергея Ковалёва.
Ковалёв в июне 2018 года был арестован в Калифорнии по обвинению в нападении на женщину на вечеринке, а затем выпущен под залог. Потерпевшей оказалась Фронтц, которая заявила, что подаст иск на $ 8 млн. Ранее Фронтц сообщала, что в результате нападения у неё был сломан нос, появилась открытая рана на голове и травма позвоночника.
Фронтц заявила, что Ковалёв нанёс ей удар кулаком по лицу.
«Когда он ударил меня, мой нос буквально взорвался. Кровь была везде: на стенах, на ковре», — цитирует Фронтц TMZ.
Также она утверждает, что в результате действий Ковалёва у неё появилась грыжа на шее, что вызвало постоянное покалывание в руке.
«Я буквально процарапала дырки в руке, пока они не стали кровоточить, из-за того, что он сделал с моей шеей», — добавила она.
Модель также заявила, что перенесла четыре операции, в ходе которых ей были установлены пластина и винты.
Судебное разбирательство по делу Ковалёва продолжается, досудебное заседание назначено на 8 апреля. Если вина Ковалёва будет доказана, ему грозит до четырёх лет лишения свободы.
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