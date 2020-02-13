Боксёру Кушиташвили предъявили обвинение в избиении росгвардейца и хранении наркотиков

Следствие предъявило обвинение в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили. Об этом сообщил адвокат спортсмена Александр Дегтерев.

«В настоящий момент обвинение предъявлено по двум статьям УК РФ: 318 и 228, статус Георгия уже — обвиняемый по делу», — приводит слова адвоката ТАСС.

Завтра, 14 февраля, Второй Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу на решение об аресте Кушиташвили до 1 апреля.

Кушиташвили и другой боксёр Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.