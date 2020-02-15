UFC Fight Night 167, полный файткард турнира: Андерсон — Блахович и другие бои

В ночь с 15 на 16 февраля мск в Рио-Ранчо (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 167. В главном событии турнира встретятся полутяжеловесы Кори Андерсон и Ян Блахович. Предполагается, что победитель этого поединка получит титульный бой с Джоном Джонсом.
В соглавном поединке сойдутся полусредневесы Диего Санчез и Мишель Перейра.
Представляем вашему вниманию полный файткард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге весовой категории UFC, если она отсутствует, то боец не входит в топ-15 весовой категории.
UFC Fight Night 167
Основной кард
Кори Андрсон (№ 5) — Ян Блахович (№ 6) — полутяжёлый вес
Диего Санчез — Мишель Перейра — полусредний вес
Монтана де ла Роза (№12) — Мара Ромеро Борелья (№13) — женский наилегчайший вес
Брок Уивер — Казула Варгас — лёгкий вес
Рожерио Бонторин (№7) — Рэй Борг — наилегчайший вес
Ландо Ванната — Янси Медейрош — лёгкий вес.
Предварительный кард
Тим Минс — Дэниел Родригез — полусредний вес
Джон Додсон (№ 13) — Натаниэль Вуд — легчайший вес
Джим Миллер — Скотт Хольцман — лёгкий вес
Девин Кларк — — Декуан Таунсенд — полутяжёлый вес
Кейси Кенни (№15) — Мераб Двалишвили — легчайший вес
Мэйи Чассон — Шанна Ян — промежуточный вес
Марк де ла Роза — Раулиан Пэйва — наилегчайший вес.
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