Каннонье получил травму, бой с Тиллом сорвался

Американский боец среднего веса Джаред Каннонье получил травму. Об этом он сообщил на своей странице в «Инстаграме». В скором времени спортсмену предстоит перенести операцию.

Таким образом, его бой с Дарреном Тиллом сорвался. Ранее бойцы договорились о встрече на турнире UFC 248. Каннонье и Тилл должны были выступить в андеркарде встречи Исраэля Адесаньи и Йоэля Ромеро. Кроме того, Каннонье был запасным на случай травмы одного из участников главного боя турнира.

Американец при этом указал, что будет готов помериться с Тиллом уже осенью 2020 года.

Даррен Тилл провёл последний поединок в ноябре 2019 года. Раздельным решением судей он победил бывшего претендента на титул временного чемпиона UFC Келвина Гастелума. После той победы Тилл занимает пятое место в рейтинге среднего веса. Каннонье в предыдущем поединке нокаутировал Джека Херманнсона. Американец занимает четвёртое место в рейтинге.