Сантос: в UFC предлагают мне бои против тех, кто даже не входит в десятку рейтинга
Боец UFC Тьягу Сантос выразил недовольство руководством UFC в связи с неприемлемыми предложениями о следующем бое.
«Руководство UFC предлагает мне поединки, которые я не хочу принимать. Я никогда не отказывался от боёв, но думаю, что после последнего поединка я заслужил что-то более значимое. Я не хочу делать шаг назад, хочу двигаться вперёд. Но они предлагают мне противников, которые отодвинут меня назад.
Это нечестно. Они предлагают мне бои против тех, кто даже не входит в десятку рейтинга. Если так будет продолжаться, то с моим следующим поединком возникнут проблемы», — приводит слова Тьягу Сантоса BJPenn.
Напомним, в своём последнем поединке Сантос уступил Джону Джонсу, действующему чемпиону UFC в полутяжёлом весе.
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