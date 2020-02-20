Валентина Шевченко проведёт следующую защиту титула UFC 6 июня

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко вернётся в октагон 6 июня, сообщил в своём «твиттере» Бретт Окамото. Соперницей Шевченко станет шотландка Джоанна Калдервуд. Бой пройдёт на турнире UFC 251.



Джоанна Калдервуд в последний раз выходила в октагон 7 сентября 2019 года, победив раздельным решением судей Андреа Ли. Всего на счету Калдервуд 18 поединков в смешанных единоборствах, в которых она одержала 14 побед и четырежды потерпела поражения.



Шевченко в последнем поединке на турнире UFC 247 8 февраля 2020 года победила Кэйтлин Чукагян техническим нокаутом.Спортсменка идёт на серии из пяти побед. Всего на её счету 22 боя, в которых она одержала 19 побед и трижды потерпела поражение.