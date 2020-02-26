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Уайлдер обвинил Фьюри в грязном ведении боя

Уайлдер обвинил Фьюри в грязном ведении боя
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Американский боксёр Деонтей Уайлдер считает, что британец Тайсон Фьюри, который победил его в титульном поединке в минувшие выходные, применял грязные приёмы в ходе боя. 34-летний Уайлдер потерпел поражение техническим нокаутом и лишился титула чемпиона мира в тяжёлой весовой категории по версии WBC. Это первое поражение в карьере американца.

«Поздравляю Тайсона Фьюри. Очень рад за него и его достижения. У него был отличный план. Но он вышел на ринг не боксировать. Он вышел для того, чтобы сделать этот бой как можно более грязным.

Он вышел, чтобы сражаться грязно. А рефери позволил ему это. Но я поздравляю его с его достижением. Рад за него — и двигаюсь дальше», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

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