«Лучше уж умереть на ринге». Уайлдер пригрозил своему тренеру, который выбросил полотенце

Американский боксёр Деонтей Уайлдер остался крайне недоволен тем, что Марк Бреланд, помощник его тренера Джея Деаса, выбросил полотенце в седьмом раунде боя подопечного с Тайсоном Фьюри, который стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC. Это первое поражение Уайлдера в карьере.

«Я много раз говорил им: если кто-то выбросит полотенце, будут последствия. Лучше уж умереть на ринге, чем так сдаться.

Я воин. Если я говорю, что собираюсь убить того парня, то принимаю, что и он попытаеся меня убить», — приводит слова боксёра The Athletic.

Ранее стало известно, что Уайлдер активировал опцию в контракте, которая позволит ему рассчитывать на реванш с Фьюри. Ожидается, что третий поединок боксёров пройдёт летом 2020 года.

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