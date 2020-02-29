А. Емельяненко: сейчас покажу, как голова Исмаилова будет летать по рингу. Готовься, лысый

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в видео, на котором показал, как будет бить средневеса Магомеда Исмаилова на примере мяча.
«Сейчас я приблизительно покажу, что будет происходить у меня на ринге с лысым. Вот она, лысая голова. Вот так голова лысого будет летать по рингу. Готовься, лысый, готовься», – сказал Емельяненко.
Видео доступно на странице А. Емельяненко в «Инстаграме».
Последним соперником 38-летнего Емельяненко был 41-летний российский стронгмен Михаил Кокляев, который потерпел поражение нокаутом в первом раунде боксёрского поединка. Для Кокляева это был дебют в единоборствах.
Следующим соперником Емельяненко станет 33-летний Исмаилов. Бойцы сразятся на турнире ACA 107 в Москве 3 апреля. Всего на его счету 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в MMA.
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