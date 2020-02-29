Кадыров — об А. Емельяненко: волевой, решительный, сильный. Один из лучших бойцов мира

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился мнением об Александре Емельяненко, который готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым в клубе «Ахмат» и проводит совместные тренировки с политиком. По словам Кадырова, Емельяненко можно считать одним из лучших бойцов в мире.
«Очень хорошо знаю Александра Емельяненко. Знаю его плюсы и минусы. Нет людей, не допускающих ошибки, не спотыкающихся на жизненном пути. Возможно, что Александр тоже их совершал. Но у него положительных качеств значительно больше. И они перевешивают недостатки. Прежде всего он волевой, решительный, сильный духом человек.
В случае необходимости он способен мобилизовать все силы на решение главной задачи. Александр очень искренен в словах и поступках. Он пережил потрясения, но каждый раз крепко становился на ноги. Считаю его одним из лучших бойцов в России и мире, имеющих огромный потенциал возможностей. У него очень много болельщиков и поклонников, желающих подражать стилю ведения поединков. Рад был провести с Александром тренировку, а затем и спарринги. Сильный удар, молниеносная реакция, прекрасная выносливость. Это дано не каждому. Уверен, миллионы болельщиков с большим интересом будут следить за его боем с Магомедом Исмаиловым", — написал Кадыров на своей странице в «Инстаграме». К записи было прикреплено видео с тренировки Рамзана Кадырова с Александром Емельяненко.
Соответствующий пост можно увидеть на странице политика в социальной сети.
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