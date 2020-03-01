Анкалаев одержал четвёртую победу подряд в UFC, нокаутировав Куцелабу, Наурдиев проиграл
В ночь с 29 февраля на 1 марта мск в Норфолке (штат Вирджиния, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 169. В его основном карде российский боец полутяжёлого веса Магомед Анкалаев встретился с опытным Ионом Куцелабой.
Анкалаев с первых секунд действовал агрессивно и заставил рефери вмешаться в ход встречи уже на 38-й секунде. Таким образом, Магомед одержал победу техническим нокаутом. Этот успех стал для него четвёртым кряду в UFC.
В предварительном карде турнира выступил уроженец Грозного Исмаил Наурдиев, который выступает под флагом Австрии. Боец решением судей уступил Шону Брейди. Встреча прошла в полусреднем весе. У него это поражение стало вторым в четырёх боях в UFC.
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