Чемпионку UFC Чжан обеспокоила весогонка соперницы с силиконовой грудью

Китаянка Чжан Вэйли, владеющая чемпионским поясом UFC в женском минимальном весе, переживает за процесс весогонки польки Йоанны Енджейчик, которая станет её соперницей в ближайшие выходные. Об этом стало известно со слов журналиста Адама Хилла.

Чжан Вэйли употребила слова «пластическая хирургия», имея в виду операцию по увеличению груди, которую Енджейчик перенесла в 2019 году.

«Чжан Вэйли говорит, что она обеспокоена весогонкой Йоанны Енджейчик из-за её «пластической хирургии», — написал журналист в своём «твиттере».

Посмотреть, как выглядит Енджейчик, можно в её «инстаграме».

Енджейчик уже провела один поединок после операции, победив американку Мишель Уотерсон, однако едва не провалила взвешивание.

Главным боем турнира UFC 248 в Лас-Вегасе 7 марта станет титульный поединок в среднем весе Исраэль Адесанья — Йоэль Ромеро. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя.