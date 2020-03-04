Чемпионку UFC Чжан обеспокоила весогонка соперницы с силиконовой грудью

Китаянка Чжан Вэйли, владеющая чемпионским поясом UFC в женском минимальном весе, переживает за процесс весогонки польки Йоанны Енджейчик, которая станет её соперницей в ближайшие выходные. Об этом стало известно со слов журналиста Адама Хилла.
Чжан Вэйли употребила слова «пластическая хирургия», имея в виду операцию по увеличению груди, которую Енджейчик перенесла в 2019 году.
«Чжан Вэйли говорит, что она обеспокоена весогонкой Йоанны Енджейчик из-за её «пластической хирургии», — написал журналист в своём «твиттере».
Посмотреть, как выглядит Енджейчик, можно в её «инстаграме».
Енджейчик уже провела один поединок после операции, победив американку Мишель Уотерсон, однако едва не провалила взвешивание.
Главным боем турнира UFC 248 в Лас-Вегасе 7 марта станет титульный поединок в среднем весе Исраэль Адесанья — Йоэль Ромеро. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя.
- 4 марта 2020
-
16:24
-
16:13
-
15:41
-
15:11
-
14:04
-
13:52
-
12:33
-
12:01
-
11:00
-
10:21
-
09:38
-
08:53
-
00:49
- 3 марта 2020
-
23:58
-
23:11
-
21:52
-
20:23
-
19:45
-
18:48
-
18:32
-
18:00
-
16:12
-
15:30
-
14:50
-
14:12
-
13:31
-
13:05
-
12:25
-
11:00
-
10:14
-
09:16
-
00:48
- 2 марта 2020
-
23:47
-
22:41
-
20:52