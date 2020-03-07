Нурмагомедов пригрозил разбить машину президента UFC

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в шутку пообещал разбить автомобиль президента UFC Дэны Уайта.



«Отправь мне местоположение, или я разобью твою машину», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме», прикрепив своё фото на фоне машины Уайта.

Однако спустя несколько часов Нурмагомедов сообщил, что машина Уайта в порядке, опубликовав совместное фото с президентом UFC после пресс-конференции с Тони Фергюсоном.



«Его машина в порядке. Если вы не знали, то теперь знаете», — подписал фото Нурмагомедов.

Напомним, 18 апреля Нурмагомедову предстоит третья защита титула UFC, его соперником станет американский боец Тони Фергюсон. Это будет уже пятая попытка промоушена организовать этот бой.