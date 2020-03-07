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Мирзаев получил двойной перелом челюсти в бою с Оспановым

Мирзаев получил двойной перелом челюсти в бою с Оспановым
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Вчера, 6 марта, в Казахстане состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 105. В его соглавном событии встретились известный российский боец Расул Мирзаев и Арман Оспанов. Мирзаев проиграл в этом бою нокаутом уже в первом раунде.

В одном из эпизодов Оспанов поймал наступающего соперника на контратаке и точным ударом повалил на канвас. Расул пытался защищаться при помощи ног, но в конечном итоге пропустил размашистый удар точно в голову и заставил вмешаться рефери, который и принял решение остановить схватку.

После завершения схватки стало известно, что Мирзаев получил двойной перелом челюсти, сообщает ТАСС.

Поражение стало для Расула вторым кряду. В сентябре минувшего года он тяжелейшим нокаутом проиграл Шамилю Шахбулатову.

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