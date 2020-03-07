Мирзаев получил двойной перелом челюсти в бою с Оспановым
Вчера, 6 марта, в Казахстане состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 105. В его соглавном событии встретились известный российский боец Расул Мирзаев и Арман Оспанов. Мирзаев проиграл в этом бою нокаутом уже в первом раунде.
В одном из эпизодов Оспанов поймал наступающего соперника на контратаке и точным ударом повалил на канвас. Расул пытался защищаться при помощи ног, но в конечном итоге пропустил размашистый удар точно в голову и заставил вмешаться рефери, который и принял решение остановить схватку.
После завершения схватки стало известно, что Мирзаев получил двойной перелом челюсти, сообщает ТАСС.
Поражение стало для Расула вторым кряду. В сентябре минувшего года он тяжелейшим нокаутом проиграл Шамилю Шахбулатову.
Читайте также
- 7 марта 2020
-
17:49
-
17:03
-
15:48
-
14:59
-
13:31
-
13:00
-
11:59
-
10:31
-
08:23
-
07:29
-
06:29
-
04:28
-
03:57
-
03:36
-
03:15
-
03:01
-
02:50
-
02:46
-
02:37
-
02:35
-
02:24
-
02:23
-
01:15
-
00:36
-
00:13
- 6 марта 2020
-
23:38
-
22:31
-
21:47
-
20:51
-
19:39
-
18:48
-
17:38
-
16:12
-
15:00
-
14:12
Партнерский контент