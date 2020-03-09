«Это интереснее избиения Макгрегора и порки Порье». Канделаки — о бое Хабиба и Фергюсона

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась ожиданиями от поединка с участием российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Бойцы выйдут в октагон на турнире UFC 249 в Бруклине в ночь с 18 на 19 апреля мск.
«Интуиция моя подсказывает, что бой Нурмагомедов — Фергюсон 19 апреля будет куда интереснее, чем избиение Макгрегора в одну калитку. О порке Дастина Порье вообще молчу.
Жара приближается. Надеюсь, что на этот раз никакие травмы не сорвут эту битву!» — написала Канделаки в своём телеграм-канале.
Напомним, Нурмагомедов победил Дастина Порье в сентябре 2019 года, применив удушающий приём в третьем раунде, а Конора Макгрегора — в октябре 2018 года, после того как ирландец сдался от болевого приёма в четвёртом раунде. Бой россиянина с Фергюсоном не раз срывался в прежние годы по различным причинам.
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