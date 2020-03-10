А. Емельяненко раскрыл подробности инцидента, из-за которого его посадили на семь суток

Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал об инциденте, который произошёл в Анапе в январе 2020 года. Напомним, Емельяненко, которого признали виновным в мелком хулиганстве, пришлось провести семь суток в СИЗО.

«Там бардак получился. Начали потом разбираться, кто же стуканул, кто же слил. Потом всё отделение полиции извинялось и кланялось. Сказали, что ничего не могли поделать, нужно было реагировать на всё это.

Абсолютно непонятно, по каким причинам судья вынесла такой приговор. Она какая-то зачуханная. Непонятно, как она вообще занимает эту должность. Хоть бы как женщина следила за собой.

Абсолютно никакого конфликта не было. Когда начали выяснять, даже не смогли найти того, кто вызвал сотрудников полиции. Они приехали, мы постояли с ними полчаса на улице, поговорили. Они сказали, что ничего не могут сделать, что сигнал поступил и они должны реагировать. Не понимаю, почему судья приняла такое решение. Я не хулиганил», — цитирует бойца Sport24.

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