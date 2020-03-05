«На зоне я был блатным». Емельяненко подтвердил, что Минеев его не оскорблял
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подтвердил, что Владимир Минеев не оскорблял его. Ранее Минеев назвал фейком приписанные ему оскорбления в адрес Емельяненко.
«Не ведитесь на провокации, люди добрые! Я через Камила Гаджиева выяснил, что Минеев этого не говорил! Это какое-то резиновое изделие номер один делает провокацию! На зоне я был блатным...» — подписал Емельяненко видеообращение в «Инстаграме».
Если у вас не отображается видеообращение Емельяненко, его можно посмотреть в «инстаграме» бойца.
Напомним, Емельяненко и Минеев договорились провести поединок, который должен пройти летом 2020 года.
Ближайшим соперником Емельяненко станет Магомед Исмаилов. Бойцы сразятся на турнире ACA 107 в Москве 3 апреля.
Минеев назвал фейком приписанные ему оскорбления в адрес А. Емельяненко
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