«На зоне я был блатным». Емельяненко подтвердил, что Минеев его не оскорблял

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подтвердил, что Владимир Минеев не оскорблял его. Ранее Минеев назвал фейком приписанные ему оскорбления в адрес Емельяненко.

«Не ведитесь на провокации, люди добрые! Я через Камила Гаджиева выяснил, что Минеев этого не говорил! Это какое-то резиновое изделие номер один делает провокацию! На зоне я был блатным...» — подписал Емельяненко видеообращение в «Инстаграме».

Если у вас не отображается видеообращение Емельяненко, его можно посмотреть в «инстаграме» бойца.

Напомним, Емельяненко и Минеев договорились провести поединок, который должен пройти летом 2020 года.

Ближайшим соперником Емельяненко станет Магомед Исмаилов. Бойцы сразятся на турнире ACA 107 в Москве 3 апреля.