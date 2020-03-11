Махачев: рад, что мне дали бой с Эрнандесом, но я просил в соперники Фелдера или Яквинту

Боец смешанных единоборств Ислам Махачев выразил удовлетворение тем фактом, что промоушен сумел ему подобрать соперника на турнир UFC 248. Вместе с тем россиянин снова подчеркнул, что Александер Эрнандес не тот оппонент, с которым он хотел встретиться.

«Я рад, что мне дали соперника. Потому что с подбором оппонента были проблемы. В последние пару лет я просил себе противника из топ-15. Да, Эрнандес занимает лишь 15-е место, но я доволен. Александер хороший боец, у нас получится сильный поединок. Эрнандес хорош в стойке и в борьбе. У него примерно тот же стиль, что и у меня. Так что схватка получится неплохой.

Просил в соперники Яквинту, Фелдера или кого-то из топ-10. Яквинта предлагал мне встретиться в Москве, но сейчас там даже не планируется турнир. Так как же он хочет подраться в Москве? Никто не хочет отвечать на мои вызовы, но я по-прежнему мечтаю сразиться с Кевином Ли. Готов к этому поединку в любое время и в любом месте", — приводит слова Махачева MMAJunkie.

Напомним, турнир UFC 248 состоится 18 апреля. Его главным событием станет встреча Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.