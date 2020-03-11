Шлеменко не исключил, что в бою Хабиб — Фергюсон прольётся кровь

Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал, как, по его мнению, может проходить поединок действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Бойцы сразятся на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.

«Экспертов и любителей единоборств интересует, как же Хабиб выдержит именно локти Тони снизу. Потому что Тони Фергюсон многих своих соперников рассекал этими локтями, наносил им серьёзные повреждения, именно когда работал со спины. С излюбленной позиции Тони наносил удары локтями, и довольно успешно.

Многие эксперты ждут, что именно в этом бою у Хабиба могут возникнуть проблемы. Опять же, проблемы могут возникнуть с локтями Фергюсона. Многие эксперты высказываются, что у Хабиба может пойти кровь, но это нечастое зрелище.

Кровь всегда придаёт зрелищности. Если мы вспомним бои Фергюсона, то почти каждый его бой сопровождается обилием крови, обилием ударов, тем он запоминается зрителям. Если мы говорим о зрелищности, то, естественно, кровь добавляет зрелищности, она добавляет, знаете, такого животного инстинкта.

Главное, чтобы этот бой всё-таки состоялся, потому что уже были предпосылки к этому бою, но не один раз, к сожалению, они постоянно срывались», — приводятся слова Шлеменко на сайте телеканала «РЕН ТВ».

Нурмагомедов нацелен досрочно закончить бой с Фергюсоном