«Это бред полный». Российский боец UFC Кунченко — о коронавирусе

Российский боец UFC Алексей Кунченко признался, что его нисколько не беспокоит эпидемия коронавируса. В настоящий момент спортсмен готовится к турниру UFC Fight Night 170, который пройдёт в столице Бразилии городе Бразилиа в ближайшие выходные.

«Здесь вообще про это не слышно, не видно, никто не ходит ни в каких повязках, масках», — цитирует Кунченко «Спорт-экспресс».

По словам бойца, из-за ситуации с коронавирусом люди склонны излишне паниковать.

«Думаю, это паника. Зачем лишний раз об этом людям говорить, вбивать в голову.

У меня бой впереди. Мне вообще без разницы этот коронавирус, если честно. У нас люди гриппом болеют больше, умирают от него чаще, чем от коронавируса. Так что лучше не вникать в это. Это бред полный какой-то», — заявил он.