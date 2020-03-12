«Это бред полный». Российский боец UFC Кунченко — о коронавирусе
Российский боец UFC Алексей Кунченко признался, что его нисколько не беспокоит эпидемия коронавируса. В настоящий момент спортсмен готовится к турниру UFC Fight Night 170, который пройдёт в столице Бразилии городе Бразилиа в ближайшие выходные.
«Здесь вообще про это не слышно, не видно, никто не ходит ни в каких повязках, масках», — цитирует Кунченко «Спорт-экспресс».
По словам бойца, из-за ситуации с коронавирусом люди склонны излишне паниковать.
«Думаю, это паника. Зачем лишний раз об этом людям говорить, вбивать в голову.
У меня бой впереди. Мне вообще без разницы этот коронавирус, если честно. У нас люди гриппом болеют больше, умирают от него чаще, чем от коронавируса. Так что лучше не вникать в это. Это бред полный какой-то», — заявил он.
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