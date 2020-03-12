Тактаров поддержал ограничения на массовые мероприятия в Москве

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал распространение коронавируса и меры предосторожности, принимаемые в связи с этим. Напомним, в Москве из-за коронавируса до 10 апреля запретили публичные мероприятия, в которых принимают участие более 5000 человек.

«Не понимаю недовольства людей по поводу спортивных решений, связанных с коронавирусом в нашей стране. Как ещё бороться против этого? Надо, чтобы эпидемия полная была в нашей стране? Поэтому я считаю указ на 5000 людей от мэрии Москвы вполне нормальным решением.

То, что метро не закрывают… Это твоё личное дело, ездить на метро или нет. Надо смотреть, как себя ведёт коронавирус, а не то, как против коронавируса борются в Европе или в Америке», — цитирует Тактарова Sport24.

Тактаров дал совет на тему борьбы с коронавирусом