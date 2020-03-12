Рой Джонс: давайте драться! Но я не буду драться бесплатно

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Рой Джонс признался, что он был бы готов вернуться на ринг, если бы ему предложили хорошую оплату за бой.
«Когда я тренирую людей, я отдаю всего себя, потому что лишь именно так мы можем достигнуть чего-то. Я не даю им что-то фиктивное или ненастоящее, я даю им настоящую скорость.
Своя скорость? Я стараюсь быть лучше, соответственно моему возрасту. Но я бы хотел сфокусироваться на боях и иметь время на подготовку. Я уверен, что возраст не важен, чтобы участвовать в поединках. Так что быть лучшим — не проблема. Мне говорят о том, чтобы возобновить выступления, а я говорю: «Кто, я? Ну давайте драться!» Но я не буду драться бесплатно. Это абсолютно нормально и заработок для жизни.
Люди понимают, если ты действительно горишь чем-то, то тебе всё равно на смерть, тебе всё равно, что будет дальше. Потому что ты хочешь бороться. Тебе всё равно, выиграешь ты или нет, но ты будешь стараться побеждать везде. Я буду побит, но я выиграю», — приводит слова Роя Джонса ТНВ.
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