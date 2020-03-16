Эдвардс снялся с боя с Вудли из-за переноса турнира из Лондона

Британский боец Леон Эдвардс снялся с боя с бывшим чемпионом UFC Тайроном Вудли из-за отмены турнира в Лондоне. В UFC продолжают искать варианты для проведения турнира в другой стране.



«Вчера я засыпал с надеждой, что турнир в Лондоне состоится. Сегодня утром я узнал, что этого не произойдёт. Мы работали вместе с UFC над решением этой ситуации, чтобы оставить поединок в карде. Но в итоге я не получил приемлемых вариантов. Никто в моей команде не может покинуть семью в такое сложное время. Мне очень хотелось бы, чтобы мы нашли способ провести этот бой для фанатов.



Я мечтал выступить в главном поединке шоу в своей стране с самого начала карьеры в ММА. Отмена боя разбивает мне сердце», — приводит слова Леона Эдвардса MMAFighting.



Колби Ковингтон и Гилберт Бёрнс выразили желание выйти на бой с Вудли на коротком уведомлении, однако в UFC пока не нашли варианта для проведения турнира.