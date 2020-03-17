«Бой перенесли, но это мелочь!» Исмаилов — об отмене боя с Емельяненко. Видео

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал перенос поединка с другим бойцом MMA Александром Емельяненко. Изначально бой должен был состояться на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) 3 апреля, но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции его перенесли на 24 июля.

«Наш бой перенесли на июль, но это мелочь! Вспышка нового гриппа забирает жизни людей! Нет неизлечимых болезней, скоро это всё закончится. Ин ша Аллах! Будьте здоровы!» — написал боец в «Инстаграме», прикрепив текст к видеообращению.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Исмаилова.

Емельяненко также выступил с видеообращением, в котором прокомментировал отмену боя.