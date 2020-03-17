Емельяненко отреагировал на перенос боя с Исмаиловым. Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал перенос поединка с другим бойцом MMA Магомедом Исмаиловым. Изначально бой должен был состояться на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) 3 апреля, но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции его перенесли на 24 июля.

«Наш бой с Магомедом Исмаиловым перенесли на июль. Все турниры поотменяли из-за вспышки коронавируса. Вот такие неутешительные новости у меня. Я печален», — сказал Емельяненко в видеообращении в своём «инстаграме».

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Ранее президент ACA Алексей Яценко подтвердил, что билеты, приобретённые зрителями, будут действительны на новую дату.