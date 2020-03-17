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Скончался Роджер Мейвезер, дядя и тренер Флойда Мейвезера

Скончался Роджер Мейвезер, дядя и тренер Флойда Мейвезера
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Сегодня, 17 марта, в возрасте 58 лет скончался экс-чемпион мира в двух весовых категориях Роджер Мейвезер, сообщает TMZ. Прежде всего он был известен даже не достижениями в качестве боксёра — Роджер тренировал экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях, своего племянника Флойда Мейвезера.

О причинах смерти Роджера Мейвезера ничего не сообщается. Вместе с тем известно, что он с пренебрежением относился к собственному здоровью. В прошлом Флойд Мейвезер утверждал, что его дяде можно дать 80 лет. Несколько лет назад Роджер Мейвезер потерялся на улице, но вскоре был обнаружен. По сведениям источников, Флойд Мейвезер тяжело переживает смерть близкого родственника.

Несколькими днями ранее мёртвой была найдена экс-супруга Флойда и мать его детей Джози Харрис.

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