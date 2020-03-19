Промоутер Фьюри: Руис выступил позорно во втором поединке против Джошуа

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал выступление мексиканца Энди Руиса в реванше против Энтони Джошуа.
«Джошуа оказался на вершине славы, а затем уехал в Нью-Йорк, и это был полный провал. Энтони отвоевал свой титул обратно и сделал это в хорошем стиле, потому что он усердно тренировался, выбрал правильную тактику на бой, был в хорошей форме. Однако выступление Руиса в ответном бою было просто позорным. Парень выглядел так, будто тренировался в своей кладовой.
Мы знаем, что у Энди быстрые руки, но у него не было ног в том бою, это сыграло на руку Энтони. Тайсон Фьюри — великий образец разоблачения слабостей людей, и для меня в вероятном поединке моего подопечного с Джошуа есть только один победитель", — цитирует Уоррена BoxingScene.
Напомним, что у Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа есть запланированные поединки на лето 2020 года. Фьюри предстоит в третий раз выйти на бой против Деонтея Уайлдера, а Энтони необходимо сразиться с обязательным претендентом Кубратом Пулевым, если данные бои не будут отменены из-за коронавируса.
- 19 марта 2020
-
10:21
-
09:20
-
09:03
-
04:31
-
04:19
-
00:44
- 18 марта 2020
-
23:49
-
22:34
-
21:39
-
19:50
-
18:15
-
16:19
-
16:00
-
14:48
-
14:06
-
13:17
-
13:01
-
11:24
-
11:15
-
11:08
-
10:04
-
09:07
-
03:49
-
00:24
- 17 марта 2020
-
23:35
-
22:22
-
21:59
-
20:39
-
19:50
-
18:58
-
17:27
-
16:23
-
15:06
-
14:27
-
13:50