Промоутер Фьюри: Руис выступил позорно во втором поединке против Джошуа

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал выступление мексиканца Энди Руиса в реванше против Энтони Джошуа.

«Джошуа оказался на вершине славы, а затем уехал в Нью-Йорк, и это был полный провал. Энтони отвоевал свой титул обратно и сделал это в хорошем стиле, потому что он усердно тренировался, выбрал правильную тактику на бой, был в хорошей форме. Однако выступление Руиса в ответном бою было просто позорным. Парень выглядел так, будто тренировался в своей кладовой.

Мы знаем, что у Энди быстрые руки, но у него не было ног в том бою, это сыграло на руку Энтони. Тайсон Фьюри — великий образец разоблачения слабостей людей, и для меня в вероятном поединке моего подопечного с Джошуа есть только один победитель", — цитирует Уоррена BoxingScene.

Напомним, что у Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа есть запланированные поединки на лето 2020 года. Фьюри предстоит в третий раз выйти на бой против Деонтея Уайлдера, а Энтони необходимо сразиться с обязательным претендентом Кубратом Пулевым, если данные бои не будут отменены из-за коронавируса.

Третий бой Уайлдера и Фьюри может пройти 18 июня 2020 года