«Будущее будет выглядеть так». Ковалёв — о ролике с боксёром в костюме химзащиты

Пандемия коронавируса, которая привела к отмене спортивных соревнований практически во всём мире, не оставила равнодушным и экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва. Хотя россиянин уже не раз призывал не сеять панику, он выложил любопытное видео в сторис на своей странице в «Инстаграме».
На видеозаписи демонстрируется работа боксёра на мешке, при этом спортсмен облачён в костюм химзащиты. В коротком комментарии к видео Ковалёв написал, что «будущее будет выглядеть так».
Напомним, впервые коронавирус COVID-19 был зафиксирован в Китае в декабре минувшего года. С тех пор болезнь проникла в более чем 150 стран мира. Согласно официальной статистике на планете зафиксировано почти 220 тыс. случаев заражения, более 10 тыс. из них стали смертельными.
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