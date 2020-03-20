«Будущее будет выглядеть так». Ковалёв — о ролике с боксёром в костюме химзащиты

Пандемия коронавируса, которая привела к отмене спортивных соревнований практически во всём мире, не оставила равнодушным и экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва. Хотя россиянин уже не раз призывал не сеять панику, он выложил любопытное видео в сторис на своей странице в «Инстаграме».

На видеозаписи демонстрируется работа боксёра на мешке, при этом спортсмен облачён в костюм химзащиты. В коротком комментарии к видео Ковалёв написал, что «будущее будет выглядеть так».

Напомним, впервые коронавирус COVID-19 был зафиксирован в Китае в декабре минувшего года. С тех пор болезнь проникла в более чем 150 стран мира. Согласно официальной статистике на планете зафиксировано почти 220 тыс. случаев заражения, более 10 тыс. из них стали смертельными.

