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Бой Джошуа — Пулев отменили из-за коронавируса

Бой Джошуа — Пулев отменили из-за коронавируса
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Титульный поединок боксёров тяжёлого веса обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO британца Энтони Джошуа и болгарина Кубрата Пулева, изначально запланированный на 20 июня, не состоится по причине пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Пулев.

При этом, по словам спортсмена, не исключено, что поединок с Джошуа может состояться в конце года, если позволит ситуация.

«Проведение поединка 20 июня невозможно из-за эпидемии коронавируса, несмотря на то что я к нему готов. Вероятно, бой состоится позднее, ближе к концу года», — сказал Пулев в интервью телеканалу BTV.

Напомним, из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.

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