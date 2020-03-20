Бой Джошуа — Пулев отменили из-за коронавируса

Титульный поединок боксёров тяжёлого веса обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO британца Энтони Джошуа и болгарина Кубрата Пулева, изначально запланированный на 20 июня, не состоится по причине пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Пулев.
При этом, по словам спортсмена, не исключено, что поединок с Джошуа может состояться в конце года, если позволит ситуация.
«Проведение поединка 20 июня невозможно из-за эпидемии коронавируса, несмотря на то что я к нему готов. Вероятно, бой состоится позднее, ближе к концу года», — сказал Пулев в интервью телеканалу BTV.
Напомним, из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.
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