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Сондерс пошутил, что у его друзей коронавирус, и их сняли с рейса

Сондерс пошутил, что у его друзей коронавирус, и их сняли с рейса
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс подшутил над чемпионом мира по версиям WBA Super и IBF в первом полусреднем весе Джошем Тэйлором и тренером Беном Дэвисоном, что привело к снятию их с рейса.

Шотландец позвонил в службу авиалиний Delta Airlines и сказал, что Тэйлор и Дэвисон заражены коронавирусом. В результате боксёру и тренеру не позволили совершить перелёт, сообщает Mirror.

Джоша и Бена не впечатлила шутка Сондерса. Они сказали, что у них были большие проблемы. Сондерс же оправдал поступок тем, что действительно подозревал у Тэйлора и Дэвисона заражение коронавирусом, и извинился.

Напомним, бой Билли Джо Сондерса с Саулем Альваресом, запланированный на 2 мая, вероятнее всего, будет перенесён из-за коронавируса на июнь.

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