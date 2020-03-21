Сондерс пошутил, что у его друзей коронавирус, и их сняли с рейса

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс подшутил над чемпионом мира по версиям WBA Super и IBF в первом полусреднем весе Джошем Тэйлором и тренером Беном Дэвисоном, что привело к снятию их с рейса.

Шотландец позвонил в службу авиалиний Delta Airlines и сказал, что Тэйлор и Дэвисон заражены коронавирусом. В результате боксёру и тренеру не позволили совершить перелёт, сообщает Mirror.

Джоша и Бена не впечатлила шутка Сондерса. Они сказали, что у них были большие проблемы. Сондерс же оправдал поступок тем, что действительно подозревал у Тэйлора и Дэвисона заражение коронавирусом, и извинился.

Напомним, бой Билли Джо Сондерса с Саулем Альваресом, запланированный на 2 мая, вероятнее всего, будет перенесён из-за коронавируса на июнь.