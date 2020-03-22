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Кремлёв: Олимпийские игры надо перенести на год и провести их в 2021 году

Кремлёв: Олимпийские игры надо перенести на год и провести их в 2021 году
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв считает, что Международный олимпийский комитет должен перенести Олимпийские игры в Токио на 2021 год.

«Понимаю, что это будут огромные финансовые потери и с принимающей стороны, и со стороны организаторов, но думаю, что Олимпийские игры надо перенести на год и провести их в 2021 году. Это моё мнение.

Вот возьмём конкретно наш вид спорта: если отбор продолжится в мае, то это уже будет неправильно. У спортсменов сбит режим. Ведь атлеты ведут целенаправленную подготовку к Олимпийским играм и стараются выйти к этим соревнованиям на пике формы, а сейчас эта подготовка разбита.

Посмотрите, как распространяется этот вирус: провести турнир в срок может быть рискованно. Здоровье спортсменов важнее», — приводит слова Умара Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.

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