Уайт продолжает готовиться к бою с Поветкиным, несмотря на ситуацию с коронавирусом
Временный чемпион WBC в супертяжёлом весе Диллиан Уайт заявил, что продолжает подготовку к поединку с бывшим чемпионом мира по версии WBA Regular Александром Поветкиным, несмотря на ситуацию с коронавирусом.
«Продолжаю готовиться, как профессиональный боксёр. Нужно просто оставаться профессионалом и демонстрировать лучшие навыки. Конечно, мир сейчас меняется и есть вещи поважнее бокса. Но я пытаюсь сохранять концентрацию и готовиться. У меня есть работа, и её необходимо делать. Нужно подойти к делу профессионально и тренироваться так, будто поединок в любом случае состоится. Собираюсь драться 2 мая», — приводит слова Диллана Уайта TalkSPORT.
Напомним, поединок Поветкина и Уайта должен состояться 2 мая в Манчестере.
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