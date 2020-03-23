Уайт продолжает готовиться к бою с Поветкиным, несмотря на ситуацию с коронавирусом

Временный чемпион WBC в супертяжёлом весе Диллиан Уайт заявил, что продолжает подготовку к поединку с бывшим чемпионом мира по версии WBA Regular Александром Поветкиным, несмотря на ситуацию с коронавирусом.



«Продолжаю готовиться, как профессиональный боксёр. Нужно просто оставаться профессионалом и демонстрировать лучшие навыки. Конечно, мир сейчас меняется и есть вещи поважнее бокса. Но я пытаюсь сохранять концентрацию и готовиться. У меня есть работа, и её необходимо делать. Нужно подойти к делу профессионально и тренироваться так, будто поединок в любом случае состоится. Собираюсь драться 2 мая», — приводит слова Диллана Уайта TalkSPORT.



Напомним, поединок Поветкина и Уайта должен состояться 2 мая в Манчестере.