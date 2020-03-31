Рябинский: махание руками, которое устраивает Уайлдер, это вообще не бокс

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский назвал экс-чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера «физически одарённым спортсменом», который не имеет никакого отношения к боксу.



«Два боя Джошуа с Энди Руисом как-то разочаровали. Сначала дурацкое поражение, а потом неубедительный реванш. Хотя как боксёр он всё делал правильно – держал дистанцию, не подпускал к себе низкорослого соперника, сделав бой незрелищным и скучным.



А то махание руками, которое устраивает Уайлдер, это вообще не бокс. Он физически одарённый спортсмен с сильным ударом, но никакого отношения к боксу не имеющий. Это моё мнение.



Что касается Тайсона Фьюри, то мне тоже не нравится, как он боксирует. Это классный парень, шоумен. Я знаю его лично, весёлый мужик. Но это всё равно не тот бокс, который был во времена Леннокса Льюиса, Майка Тайсона, Эвандера Холифилда, Джорджа Формана. Эти времена ушли. Тогда были разные стили, была видна школа. А сейчас в тяжах не могу никого особо выделить, кроме Александра Поветкина. Кстати, у Саши хорошая школа бокса. Мне кажется, что он всё правильно и вовремя делает на ринге, но с точки зрения физики чего-то не хватает. Скорость в последнее время начал терять. Я ему об этом говорил. Но сама школа очень крутая», — приводит слова Рябинского «Р-Спорт».



Энтони Джошуа — чемпион WBA, IBF и WBO в тяжёлом весе. Тайсон Фьюри владеет поясом по версии WBC. Именно он недавно победил Уайлдера.

Ранее появилась информация, что Фьюри и Уайлдер договорились о проведении третьего поединка.