Российский боец MMA призвал UFC извиниться перед Хабибом

Российский боец MMA Юсуф Раисов, выступающий в промоушене ACA, призвал UFC извиниться перед Хабибом Нурмагомедовым за ситуацию, которая привела к отмене его боя с Тони Фергюсоном.
Напомним, ранее в UFC сообщили Нурмагомедову, что в США нельзя провести поединок, и он покинул страну, где проводил тренировочный лагерь. 1 апреля Хабиб сообщил, что его бой с Фергюсоном отменён, поскольку у него нет возможности покинуть Россию ввиду временного закрытия границ из-за карантина.
«Естественно, в UFC поступили неправильно. Сначала ему сказали, что боя в Америке не будет. Он поговорил с ними, ему сказали, что он может отправляться домой.
Что бы я сделал на месте Хабиба? Двоякая ситуация. Но, наверное, я бы не вылетел на бой. Во-первых, тут неуважение со стороны UFC. Сказать одно, а потом звать обратно в Америку — это неправильно. Они просто должны извиниться перед Хабибом.
Тони Фергюсон находится в Америке. Ему не нужна акклиматизация, вот он и треплет языком. Да и вылететь туда нельзя», — цитирует Раисова «Спорт-экспресс».
Также посмотрите видео, как одноклубник Нурмагомедова спародировал тренировки Фергюсона.
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