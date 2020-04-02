Шлеменко: бой Хабиба и Фергюсона мог войти в историю, в том числе из-за пандемии

Российский боец MMA Александр Шлеменко поделился мнением относительно отменённого боя UFC 249 между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.



«Бой Хабиба и Фергюсона срывается уже в пятый раз. Когда Хабиб улетел из США, это уже было знаком для меня. Во всём есть элемент шоу. Но я могу понять Тони, его ведь лишили титула в своё время. Сейчас он просит лишить Хабиба титула. Тут он, на мой взгляд, перегибает. Потому что в ситуации Тони не было пандемии. А здесь человек просто не хочет рисковать своим здоровьем. Я бы с удовольствие послушал, что скажет Дэна Уайт.

Крутая была бы тема, когда все люди сидят дома, провести такой турнир. Сейчас профессиональный спорт не проводится совсем. Ведь бои можно проводить чисто для телевизионщиков, там не надо большого количества человек. Бой Хабиба и Тони мог войти в историю, в том числе из-за пандемии. Такого бы больше никто не повторил, потому что мы впервые в своей жизни сталкиваемся с пандемией. Она наверняка больше в нашей жизни не повторится. Поэтому я могу понять разочарование Тони, Уайта. Но лишать титула – это перебор.

Они 100% разыграют титул, нужен громкий бой. Порье сразу отпадает, какой смысл с ним разыгрывать титул? Он дрался с Хабибом за титул, проиграл досрочно. Одно дело — если бы провёл равный бой. А вот Гэтжи и Конор хорошо подходят, именно если на кону будет стоять титул. Предположим, Порье выиграет — и что дальше? Опять ему с Хабибом драться, где будет понятно сразу, кто победит. Если ставить Порье, то есть один вариант – победа Тони. Тогда можно ещё раз устроить бой с Хабибом. А при Гэтжи – следующий бой Хабиба можно продать при любом варианте. У Гэтжи много фанатов, и дерётся он красиво», — рассказал Шлеменко в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».