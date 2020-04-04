Виталий Кличко перепутал слова, назвав несовершеннолетних детей «неполноценными»

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз допустил оговорку. Выступая на брифинге, посвящённом эпидемиологической ситуации в столице Украины в связи с пандемией коронавируса, он назвал подростков «неполноценными».

«Как видите, среди больных — двое неполноценных детей: 16-летний парень и 17-летняя девушка», — приводит слова Кличко-старшего News One.

Мэр Киева перепутал слова «неполноценный» и «несовершеннолетний».

Отметим, что Виталий Кличко в связи с пандемией коронавируса практически ежедневно проводит брифинги. На сегодняшний день в Украине уже более 1000 заражённых опасным заболеванием. Почти 200 из них приходится на столицу страны. В городе зафиксировано три смертельных случая.