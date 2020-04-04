Юбэнк хочет провести поединок с Саулем Альваресом

Временный чемпион мира по версии WBA в среднем весе Крис Юбэнк-младший намекнул, что был бы не против провести поединок с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC Franchise Саулем Альваресом. По его словам, эта встреча будет гораздо интереснее, чем потенциальное противостояние мексиканца с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерсом.

«Мой бой с Альваресом получится намного интереснее, чем встреча Сауля с Билли Джо Сондерсом или Каллумом Смитом. Весь мир понимает, что Сондерс будет бегать на протяжении 12 раундов и в конце концов будет пойман и отправлен в нокаут. Мне было бы не очень интересно смотреть на это. Что касается Смита, то он едва справился с Райдером, так что о чём они думают, когда говорят о такой схватке», — приводит слова Юбэнка-младшего BoxingScene.