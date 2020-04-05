Усик назвал своих хейтеров «нытиками» и объяснил причины их ненависти

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик провёл очередной прямой эфир в «Инстаграме». В его ходе он уже не первый раз столкнулся с критикой со стороны хейтеров. На этот раз украинец не стал сдерживать эмоции и решился ответить им.

«Друзья, знаете, что вас раздражает, что вам не нравится, что вас бесит? То, что я не соответствую вашим ожиданиям. Я и не должен этого делать. Вы ожидаете чего-то от кого-то. Не конкретно от меня, а от кого-то. Таких людей я называю нытиками. Они жалуются на свою жизнь, что у них ничего не получается, что они не могут заработать. Вся ваша суть в том, что вы хотите миллион.

Вы недостойны миллиона, вы не знаете, как его потратить.Вы просто говорите «миллион», «миллион», «миллион». На самом деле это очень мало. Но если вы желаете получить миллион, то вы никогда в жизни его не получите. Потому что вы хотите большего и не довольствуетесь малым", — сказал Усик.