Гарбрандт объявил о переходе в наилегчайший вес
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт объявил о скором переходе в наилегчайшую весовую категорию, сообщает BJ Penn. При этом американец намерен провести ещё один бой в легчайшем дивизионе.
«Сначала мы сосредоточимся на встрече с Рафаэлем Ассунсао — этот бой мы по-прежнему рассчитываем провести. После этого я перейду в наилегчайший вес и спасу эту категорию», — приводит слова Гарбрандта BJ Penn.
Коди Гарбрандт занимает девятое место в рейтинге организации в легчайшем весе. Последний раз он побеждал в декабре 2016 года, когда справился с Домиником Крусом и отобрал у него титул. После этого он потерпел три поражения кряду.
Не так давно Коди Гарбрандт пытался вызвать на поединок Петра Яна.
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