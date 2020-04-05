Пулев пожертвует половину гонорара от боя с Джошуа врачам, ведущим борьбу с коронавирусом

Болгарский боксёр Кубрат Пулев пообещал пожертвовать половину гонорара от боя с Энтони Джошуа врачам, ведущим борьбу с пандемией коронавируса. Бой Пулева и Джошуа был перенесён на неопределённый срок.



«Я пожертвую половину гонорара от боя с Джошуа тем героям, что ведут борьбу с коронавирусом. Я дам врачам, медсёстрам и клиникам всё необходимое снаряжение для борьбы с этим ужасным вирусом», — приводит слова Пулева Reauters.



Пулев является официальным претендентом на титул по версии IBF, но на кону встречи традиционно будут стоять все пояса. В прошлом Кубрат уже претендовал на пояс чемпиона мира, но досрочно проиграл Владимиру Кличко.



Что касается Джошуа, то для британца это будет первая защита титулов после возвращения звания чемпиона мира. Предыдущий поединок боксёр провёл в декабре 2019 года. В реванше он победил Энди Руиса и закрыл поражение от американца мексиканского происхождения.