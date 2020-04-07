Президент UFC объявил, что Хабиб подерётся с победителем боя Фергюсон — Гэтжи

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал замену в титульном поединке турнира UFC 249, который должен состояться 18 апреля.

Изначально главным боем вечера должен был стать поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Однако Нурмагомедов лишён возможности покинуть Россию ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, и россиянина заменили на Джастина Гэтжи.

«Хабиб выбыл, так что победитель встретится с Хабибом. Не знаю, к чему приведут текущие обстоятельства. Конор Макгрегор хотел драться с Хабибом. Но бой Хабиба с Тони или с Гэтжи состоится, вероятно, в сентябре», — приводятся слова Уайта в «твиттере» ESPN MMA.

Также посмотрите видео, как одноклубник Нурмагомедова пародирует тренировки Фергюсона.