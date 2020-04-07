Президент UFC объявил, что Хабиб подерётся с победителем боя Фергюсон — Гэтжи

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал замену в титульном поединке турнира UFC 249, который должен состояться 18 апреля.
Изначально главным боем вечера должен был стать поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Однако Нурмагомедов лишён возможности покинуть Россию ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, и россиянина заменили на Джастина Гэтжи.
«Хабиб выбыл, так что победитель встретится с Хабибом. Не знаю, к чему приведут текущие обстоятельства. Конор Макгрегор хотел драться с Хабибом. Но бой Хабиба с Тони или с Гэтжи состоится, вероятно, в сентябре», — приводятся слова Уайта в «твиттере» ESPN MMA.
Также посмотрите видео, как одноклубник Нурмагомедова пародирует тренировки Фергюсона.
- 7 апреля 2020
-
08:48
-
08:43
-
08:36
-
08:00
-
06:04
-
05:47
-
04:33
-
04:15
-
01:31
-
01:22
-
01:05
-
00:31
- 6 апреля 2020
-
23:54
-
22:33
-
22:30
-
21:59
-
20:59
-
19:32
-
18:46
-
17:48
-
16:04
-
15:19
-
15:00
-
14:19
-
12:36
-
11:56
-
10:00
-
09:00
-
08:35
-
00:56
- 5 апреля 2020
-
22:47
-
22:00
-
20:45
-
19:51
-
17:33