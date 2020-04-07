Тренер Фергюсона отреагировал на подтверждение участия Тони в UFC 249

Тренер по боксу Рашад Холлоуэй, который помогает готовиться к поединкам американскому бойцу смешанных единоборств Тони Фергюсону, прокомментировал замену Хабиба Нурмагомедова на Джастина Гэтжи в поединке, который должен состояться 18 апреля.
Напомним, изначально главным боем турнира UFC 249 должен был стать поединок Нурмагомедова и Фергюсона. Однако Хабиб лишён возможности покинуть Россию ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, и россиянина заменили на Гэтжи. Победитель боя Фергюсон — Гэтжи станет временным чемпионом UFC в лёгком весе.
«Не могу себе позволить, чтобы мой брат Тони шёл на битву без меня. 18 апреля будет турнир UFC 249, и лучше посмотреть его, потому что других спортивных событий всё равно нет.
Можете считать, что отправляться туда — это безумие. Но мы прошли тесты и отбыли карантин. Чемпионский пояс идёт в наши руки», — написал Холлоуэй в своём «инстаграме».
Также посмотрите видео «безбашенных» тренировок Фергюсона.
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