Усик: пусть те, кто делает декоммунизацию Украины, повесятся

Украинский боксёр Александр Усик рассказал об отношении к закону о декоммунизации, в соответствии с которым несколько лет назад на Украине состоялись массовые переименования улиц и населённых пунктов.

«Считаю, что её вообще не нужно делать, потому что Советского Союза у нас вообще нет. Если мы хотим переименовывать улицы… Это чисто моё мнение! Чтобы называть улицы новыми именами, нужно строить новые города. И делать там новые улицы, а не переименовывать старые.

Во-первых, переименование улицы — это затраты, которые не нужны стране сейчас. Во-вторых, это станет проблемой для большинства людей. Им вообще без разницы, как называется улица, им главное, чтобы был хлебушек.

Не надо переименовывать! Не нужно переименовывать! Ничего не будет от того, что мы переименуем улицу. Ну не будет ничего. Мы только народ разделим. Пятерым нравится, пятерым — нет. А те люди, которые хотят это провести, пусть возьмут мыло и верёвку и повесятся. Потому что они родились в Советском Союзе. Потому что они делают декоммунизацию себя. Некоторые люди, которые это делают, вообще в партиях были», — рассказал Усик в интервью YouTube-каналу «Эхо Киева».

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