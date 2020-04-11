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Гассиев: как только вирус пройдет, сразу же будет ясность по дате, и уже будет бой

Гассиев: как только вирус пройдет, сразу же будет ясность по дате, и уже будет бой
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев объяснил причины, по которым его дебют в тяжёлом весе неоднократно откладывался.

«Не было хороших спарринг-партнеров, а предлагали слабых оппонентов. Я не смог бы хорошо подготовиться, чтобы выйти на бой. Сейчас настраивался на май, и тут из-за этой пандемии отменялись или переносились все соревнования. Злой рок какой-то. Как только вирус пройдет, сразу же будет ясность по дате, и уже будет бой. Моя основная цель — стать чемпионом в тяжелом весе хотя бы по одной версии.

У меня есть четыре боя в моей карьере, которые мне особо запомнились: с Денисом Лебедевым, когда я стал чемпионом мира, потом я провел успешную защиту с Кшиштофом Влодарчиком, потом объединил пояса в поединке с Юниером Дортикосом. Ну и бой за звание абсолютного чемпиона с Александром Усиком. Было бы замечательно провести реванш с Усиком. На сегодняшний день у нас немного разные дороги», — приводит слова мурата Гассиева официальный сайт Федерации бокса России.

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