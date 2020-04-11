Тактаров: полёт на Марс более реален, чем бой Хабиба и Фергюсона

Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров считает, что поединок чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с бывшим временным чемпионом лиги Тони Фергюсоном никогда не состоится. По его словам, человечество, скорее, сумеет совершить высадку на Марс, чем организовать эту встречу.

«Поединок Тони — Хабиб? Всем уже наплевать. Спрашиваете про фантастику. Спросите, когда мы полетим на Марс, встретимся с новой галактикой… Это более реально», — сказал Тактаров во время прямого эфира на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, 18 апреля на турнире UFC 249 должна была состояться встреча Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Это была пятая попытка организовать их схватку. 1 апреля россиянин объявил, что не выступит на турнире из-за невозможности покинуть территорию России.

Президент UFC Дэна Уайт попытался спасти турнир, заменив Хабиба на Джастина Гэтжи. Однако правительство США не рекомендовало проводить шоу и турнир был отменён.